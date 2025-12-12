Maltrato infantil: imputan a la presidenta y a una cuidadora de la Sociedad de Protección a la Infancia

La presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce y una cuidadora acusadas de maltratar a dos menores deberán prestar declaración indagatoria la próxima semana en la fiscalía descentralizada de esa localidad. La causa comenzó tras la difusión de audios donde se escuchan gritos y amenazas a un menor.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el miércoles próximo el fiscal Rodolfo Moure le tomará declaración a Alejandra Género y a Marisa Benaduche, presidenta y cuidadora, respectivamente, del hogar convivencial que funciona en esa localidad en el marco de una causa por amenazas y coacción.

Está ubicada en la ciudad de Balcarce.

Si bien la situación se conoció de manera masiva a partir de la difusión de un audio donde se escucha una serie de insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar, se investigan cuatro episodios similares.

En la sede de la Sociedad de Protección a la Infancia ubicada en calle 28 entre 33 y 35 viven chicos que no pueden estar temporalmente con sus familias. Muchos son derivados por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia.

En el audio que trascendió en las últimas horas se escucha a Género que reta y le habla de manera violenta a un nene que estaba con una crisis en el lugar. “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”, son algunas de las frases iniciales.

Fiscal Rodolfo Moure.

En el medio del llanto del menor se escuchan otras frases como “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar”.

“La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”, agregó en otro tramo.