Tomaba mates afuera de la casa y se le metieron 6 delincuentes: brutal paliza a un jubilado

Una brutal entradera se registró el miércoles por la tarde en el barrio Los Acantilados, al sur de Mar del Plata, donde una pareja de jubilados que tomaba mate afuera de su casa fue abordada por un grupo de seis delincuentes.

Según pudo saber 0223, el hecho se registró en horas de la tarde en inmediaciones de la calle 24 entre las calles 493 y 495. Cuando la pareja de jubilados disfrutaba de la tarde de calor tomando mates afuera de su casa, seis delincuentes que circulaban a bordo de un Volkswagen Trend los abordaron y se metieron dentro de su propiedad.

Una vez en el interior los delincuentes molieron a golpes a los adultos mayores. El hombre de la casa sufrió una brutal paliza que prácticamente le desfiguró la cara. Las imágenes son elocuentes: sufrió golpes en los pómulos, en los párpados, en la frente y en la boca.

Ante los gritos de las víctimas, los vecinos de la cuadra se percataron de la situación y fueron a buscar a los delincuentes. Sin embargo, uno de ellos exhibió un arma de fuego y debieron replegarse, aunque lograron evitar que robaran objetos de valor de la casa.

Según confiaron testigos del hecho a este medio, los delincuentes se subieron al automóvil y escaparon a toda velocidad a punta de pistola. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los delincuentes cuando merodeaban en el Volkswagen Trend instantes previos a la entradera.