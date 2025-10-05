Insólito: se llevó cargada al hombro una enorme rejilla de una famosa galería del centro

El robo, el sábado por la tarde, quedó registrado por las cámaras del lugar. La rejilla llevaba colocada allí más de 50 años.

Los robos no son novedad, ni siquiera en pleno centro, a la luz del día y a la vista de todos. Pero esta vez un ladrón fue captado por las cámaras de seguridad cuando se lleva un botín muy particular cargándolo al hombro sin que nadie sospeche nada.

El robo se registró este sábado por la tarde, minutos antes de las cuatro, en una de las galerías más conocidas de la ciudad, ubicada en Rivadavia 2680, en pleno centro, en horario comercial y con personas entrando y saliendo todo el tiempo.

Allí las cámaras de seguridad de los comercios captaron cómo un joven ingresa a la galería caminando lentamente, mira que no haya testigos cerca y en cuestión de segundos, después de dejar pasar a una señora en silla de ruedas con su acompañante, saca una rejilla de importantes dimensiones del piso en el sector de ingreso mientras las personas caminan por el lugar sin soispechar que se trataba de un hurto.

Sin problemas, en apenas unos instantes, el joven la carga al hombro, observa que nadie lo haya visto desde el interior de la galería y se marcha caminando por Rivadavia hacia Córdoba en medio de la gente.

La rejilla, de más de tres metros de largo, llevaba más de 50 años colocada en la galería Rivadavia, pero ahora tendrá otro destino después del insólito robo que fue descubierto al revisar las cámaras de seguridad.