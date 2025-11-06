"El Zorro" se despide de Mar el Plata con un espectáculo imperdible
La obra de teatro “Zorro y los piratas de Monterrey” se repondrá por última vez en la sala Arturo Jauretche del teatro de La Bancaria, con una única función este viernes las 19:30.
Se trata de una producción con ocho espadas sobre el escenario dirigida por Adrian Escudero Tanús (en su doble rol de director y productor), y cuenta con un elenco destacado integrado por Adrian Escudero, Roma Pinup, Jorge Tórtora, Agustín Aristegui, Marcelo Renni, Mario Candore, Alex Lossada Segura y Luna Ceballos.
La historia de “Zorro y los piratas de Monterrey” ya fue representada con éxito en Mar del Plata durante las vacaciones de invierno y promete, una vez mas, ser una aventura emocionante y llena de acción para toda la familia.
Las entradas para disfrutar de esta obra familiar estan en venta en la boletería del teatro (San Luis 2069) o bien pueden reservarse vía Whatsapp al 2235348803.
