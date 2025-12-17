"No me vas a contestar”: el divertido video de Martín Bossi en Mar del Plata

Hace veinte años, Martín Bossi desembarcaba en Mar del Plata por primera vez. Ahora, el actor cantante y showman regresó apara iniciar una nueva temporada con el suceso teatral de “La cena de los tontos “, la premiada y exitosa comedia francesa de Francis Veber que protagoniza junto a Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol, Guillermo Arengo, y el debut en Mar del plata del actor Roberto Benemiol con dirección de Marcos Carnevale.

La obra que desde fines de marzo de este año y hasta fines del mes de noviembre se represento con localidades totalmente agotadas en el Teatro El Nacional de la avenida Corrientes ; y que fue vista por más de 150.000 espectadores, se representará a partir del viernes 26 de diciembre en el teatro Neptuno, propiedad del empresario teatral Carlos Rottemberg.

El Teatro ubicado en la calle Santa Fe, entre las peatonales Rivadavia y San Martín desde hace una semana luce una gigantesca marquesina donde se destaca el nombre del consagrado artista argentino.

Bossi arribó a Mar del Plata junto a un grupo de profesionales de la publicidad y la televisión española para filmar una campaña publicitaria para una firma tecnológica internacional que se realizará en locaciones de la costa marplatense y aprovecho la oportunidad para hacer una serie de divertidos videos promocionales de su debut teatral en mar del plata que se verán en las redes sociales del artista y de sus compañeros de elenco.

“La cena de los tontos” se representara de martes a domingo en la sala de teatro Neptuno. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet