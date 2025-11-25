Gran variedad de propuestas y entradas hiperaccesibles: el teatro independiente ultima los detalles para la temporada 2026
Los centros culturales independientes de la ciudad ofrecen, como cada temporada una alternativa a las grandes producciones que se instalan en la ciudad durante el verano.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La gran cantidad de turistas que arribó a la ciudad durante el último fin de semana largo llenó de positivismo a los diferentes actores turísticos que ya ven como una muestra de lo que será la temporada 2026 que tendrá una variada propuesta teatral y musical en la ciudad. A las grandes producciones que llegan desde Buenos Aires, se suman la propuestas independientes
En diálogo con 0223, los responsables de las diferentes salas independientes de Mar del Plata coincidieron en señalar que las carteleras se encuentran completas para la temporada estival no solo con elencos locales, sino también con propuestas que llegan desde diferentes puntos del país.
Según detallaron, también cada sala fijó el valor de las entradas para los meses de diciembre, enero y febrero. Si bien los valores varían de acuerdo al Centro Cultural, ningún ticket superará los 20 ml pesos.
En algunas salas, como en “El galpón de las artes”, por ejemplo, las entradas se venden bajo el sistema de cooperación solidaria, es decir “a la gorra” o “al sobre”, con un valor sugerido de entre10 mil y 15 mil pesos. Las demás salas tienen el valor de las entradas fijadas en $20 mil con descuento a jubilados.
Las propuestas de las salas independientes abarcan todos los géneros teatrales incluyendo teatro de títeres para los más chicos, espectáculos de danza, conciertos, musicales y obras aclamadas del under, además de estrenos de los elencos de la ciudad.
Leé también
Temas
Lo más
leído