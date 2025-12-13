Murió Héctor Alterio, una leyenda del teatro y el cine argentino

Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en España, donde residía desde hace décadas. La noticia fue confirmada por la productora Pentación, responsable de su último proyecto teatral, y generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y español.

“El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia”, expresaron desde Multiteatro a través de un comunicado oficial.

Nacido el 21 de septiembre de 1929, Alterio construyó una carrera monumental en cine, teatro y televisión. Su nombre quedó grabado en la historia del cine argentino gracias a interpretaciones inolvidables en títulos como El hijo de la novia, La historia oficial y La maffia, entre muchos otros. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos premios y reconocimientos, tanto en Argentina como en España.

"Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades", expresaron desde la Asociación Argentina de Actores.

Más allá de su legado artístico, Alterio también era conocido por su profundo fanatismo por Chacarita Juniors, una pasión que arrastraba desde la infancia. El vínculo con el club estaba marcado por la figura de su tío, Eduardo “Pibona” Alterio, exarquero del Funebrero, quien quedó sordo tras atajar un penal. Aquel episodio trágico lo convirtió en una figura histórica: fue el primer arquero en convertir un gol en el fútbol profesional argentino.

Con su partida, se va uno de los grandes referentes de la cultura nacional, dueño de una voz, una presencia y una trayectoria que marcaron a generaciones.