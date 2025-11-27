Vuelve el teatro con "precios amigables": cuánto costará una entrada para la temporada 2026

El valor de las entradas parte de los 35 mil pesos y hay promociones bancarias

Es un clásico de cada verano. Antes de la presentación oficial de Mar del Plata Levanta el telón, el histórico productor teatral Carlos Rottemberg realiza un evento para anunciar las obras que formarán parte de la cartelera teatral estival 2026 y los valores de las entradas que se mantendrán fijas hasta la última función prevista en cada uno de sus teatros.

Este año no fue la excepción y el legendario productor teatral confirmó este miércoles por la tarde la continuidad del programa de “Precios Amigables” en todas sus salas.

35 mil pesos para la platea general,

Así, Rottemberg indicó que todas las obras contarán con una ticketera que parte de losmientras que el valor máximo llega a los $45.000. “Precios amigables funcionó gracias al compromiso de los artistas, parte esencial del precio de cada entrada, y al rol de la prensa nacional, que ayudó a difundir la iniciativa y darle certidumbre al público”, dijo.

Qué obras integran Precios Amigables y cuándo estrenan

“Pretty Woman”, el musical con Florencia Peña a la cabeza que reflota la historia de Vivian y Edward estrenará el 6 de diciembre, en la sala Mar del Plata.

“Made in Lanús”, que celebra 40 años y estrenará en la sala Atlas el 5 de enero.

“Quién es Quién”, con Soledad Silveyra y Luis Brandoni subirá al escenario del Atlas el viernes 2 de enero.

“La cena de los tontos”, encabezada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laura Fernández estrenará el 26 de diciembre en el Teatro Neptuno.

“Toc Toc”, uno de los fenómenos teatrales de la última década vuelve a Mar del Plata desde el viernes 2 de enero en la Sala Bristol.

“Sex”, la propuesta de Muscari con Julieta Ortega, Diego Ramos, Nicolás Tacho Riera y Gloria Carrá se presentará en el Teatro América .

“Una Clase especial”, con Martín Seefeld y Damián De Santo vuelve a Mar del Plata a la sala del Teatro Lido.

“Chanta”, unipersonal de Agustín “Rada” Aristarain llegará el 22 de enero al teatro Lido.

Las entradas para todas las obras se encuentran a la venta por sistema Plateanet y en las boleterías de los teatros correspondientes y, los clientes de Banco Galicia tiene la posibilidad de acceder a ellas con descuento y con financiación en tres cuotas sin interés.