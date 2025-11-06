Karen Reichardt admitió que aún no leyó el reglamento de Diputados: “Es largo, tedioso y tiene letra chiquita”

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, admitió hoy que todavía no pudo leer el reglamento de la Cámara de Diputados, el texto que regula el funcionamiento del Congreso y establece los derechos y deberes de los legisladores, cuando falta poco más de un mes para su asunción como legisladora.

El documento le fue entregado el martes en Casa Rosada, durante una reunión entre los nuevos diputados y senadores libertarios con Javier y Karina Milei. La hermana del presidente, que ofició de anfitriona, les regaló una bolsita con la Constitución Nacional y el reglamento parlamentario. Dos días después, Reichardt admitió entre risas que todavía no lo había abierto: “Es largo, tedioso y tiene letra chiquita”.

Al mismo tiempo, la conductora de TV Pública adelantó que “este fin de semana” la leerá. “¿Vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?”, se justificó en declaraciones radiales.

"Me cansé de ver a políticos hablar y hablar sin hacer nada. Tiene que haber renovación”, insistió.

Reichardt, ex vedette, conductora y empresaria, es una de las “outsiders” que el jefe de Estado llevó a sus listas con la promesa de “renovar la política”. Con el desparpajo que la caracteriza, relató su llegada al Congreso como si fuera una experiencia nueva: “Nos dieron una libreta, una lapicera y el reglamento”, comentó, entre sorpresa y curiosidad.

Según explicó, su entusiasmo se reforzó después de la reunión con el presidente y su hermana Karina. “Este va a ser el año en que el Congreso más va a trabajar”, expresó.

Por otro lado, esta no es la primera declaración fue de lugar de Reichardt, quien a fines de octubre debió aclarar su exabrupto sobre los votantes del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los electores por un “chip cultural”.

“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, indicó.