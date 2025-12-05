Anuncian un paro nacional con movilización para la próxima semana

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio más combativo contra el gobierno del presidente, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre.

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación.

"Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar.

En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".