SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Paro

Anuncian un paro nacional con movilización para la próxima semana

Fue determinado por ATE en el marco de la Reforma Laboral. Cuándo será.

Anuncian un paro nacional con movilización para la próxima semana

5 de Diciembre de 2025 11:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio más combativo contra el gobierno del presidente, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación. 

"Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar. 

En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar