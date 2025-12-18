De madrugada y con polémica, se aprobó el Presupuesto 2026 en Diputados

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un fuerte revés político al no poder sostener el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario. Por ese motivo, el texto fue girado al Senado sin el capítulo XI, donde se concentraban las medidas más controvertidas.

La votación en general terminó con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, y Provincias Unidas se abstuvo.

En cambio, el capítulo XI fue rechazado en la votación en particular por 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones. La caída de ese apartado, incorporado a último momento por el oficialismo, fue celebrada con euforia por toda la oposición, que denunció una maniobra para forzar apoyos sin permitir un debate artículo por artículo.

Con el rechazo del capítulo XI también quedaron sin efecto otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la actualización automática de la AUH, las asignaciones por embarazo y familiares, y un reclamo del PRO para cumplir fallos de la Corte Suprema sobre coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y transferencias al Consejo de la Magistratura.

La estrategia del oficialismo generó duras críticas. Diputados de distintos bloques calificaron la maniobra como “extorsiva” y acusaron al Gobierno de condicionar a la oposición al atar múltiples medidas sensibles en un solo capítulo. Desde Unión por la Patria denunciaron además un intento de presionar al Poder Judicial vinculando su financiamiento a la aprobación del polémico artículo 75.

El debate estuvo marcado por fuertes cruces y acusaciones cruzadas dentro del recinto. Hubo reproches a legisladores que cambiaron su voto respecto de debates anteriores y admitieron acompañar el capítulo pese a estar en desacuerdo con parte de su contenido, una situación que incluso fue cuestionada por aliados habituales del oficialismo.

Finalmente, el rechazo del capítulo XI dejó al Gobierno con un triunfo parcial: logró aprobar el Presupuesto 2026 en general, pero sin las reformas más sensibles que pretendía introducir y en medio de un clima de alta tensión política y crisis de consensos en la Cámara baja.