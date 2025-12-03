“Qué buena que está”: un diputado de la UCR se refirió a una colega y generó polémica 

El diputado de la UCR Gerardo Cipolini tuvo este miércoles un exabrupto al expresar que la legisladora formoseña Rosario Goitía está “buena”.

Fue durante la sesión preparatoria de los diputados, que prestaron juramento a sus cargos.

Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitía juraba en su cargo, y no pudo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos.

Pero además, el legislador también le dedicó un elogio a la diputada peronista María Graciela De la Rosa. "¡Che, pero qué buena está la peruca!": expresó durante la caliente jornada en el Congreso.