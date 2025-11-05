El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y las reformas laboral, tributaria y penal

El Gobierno confirmó este martes que llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación del 10 al 31 de diciembre para intentar avanzar con los proyectos de reforma laboral, tributaria y penal.

Además, también se encuentra en agenda el tratamiento del Presupuesto 2026, el cual desde Casa Rosada tienen intenciones de llevarlo al recinto con el nuevo cuerpo de legisladores, luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales.

Así, busca dejar atrás las dos prórrogas presupuestarias que realizó el Presidente en años anteriores y tener -por primera vez en la gestión- una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, algo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos, los gobernadores y amplios sectores de la oposición.

A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno de Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas afines. En el Senado, el número será de 18 legisladores violetas, teniendo a varios bloques minoritarios con intenciones de acordar con ellos.

NOTICIA EN DESARROLLO.-