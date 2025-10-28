El Gobierno confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.
28 de Octubre de 2025 19:04
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Gobierno de la Nación confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar