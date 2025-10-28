SUPLEMENTOS
Sesiones extraordinarias

El Gobierno confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.

28 de Octubre de 2025 19:04

Por Redacción 0223

El Gobierno de la Nación confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

