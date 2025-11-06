Jugale al "43": el viernes confirman a Colapinto para 2026

Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del piloto argentino Franco Colapinto con Alpine al compartir un posteo enigmático en sus redes, en donde sugiere que el acuerdo continuará para 2026. Con una sutileza, una publicación de su página de una lapicera, dio lugar a las interpretaciones. La escudería francesa fue todavía más a fondo y subió un posteo en el que anuncia la fecha y la suma da ¡43!

Todo empezó a tomar forma durante la tarde, cuando Galperín hizo un reposteo del CEO de la empresa en Brasil, Sean Summers, en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Para no dejar dudas, Alpine apareció con una publicación en la que pone la fecha 7-11-25 y pregunta si ¿ya hiciste los cálculos?. La suma de eso números da 43, el que usa Colapinto en el Alpine. Fin del comunicado.

Este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firmará la renovación con la escudería francesa y Franco iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.