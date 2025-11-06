Entradera en el barrio San Carlos: ataron a un joven, lo golpearon y se llevaron dos notebooks

Un grupo de delincuentes ingresó esta mañana a una vivienda del barrio San Carlos, ató al único ocupante que se encontraba en el domicilio, lo golpeó y se llevó dos notebooks, según la reconstrucción que logró hacer 0223 con el testimonio de la dueña, una reconocida abogada. Creen que los autores serían los mismos que previamente habían amenazado al joven con prenderle fuego el auto.

De acuerdo a la informacción a la que accedió este medio, el robo ocurrió en las 10 y las 10:30 de este jueves, cuando los malvivientes irrumpieron en la casa y se toparon con el hijo de la propietaria, a quien "golpearon un montón y lo ataron con todo lo que pudieron, desde corbatas hasta con medias", para luego generar destrozos en el inmueble y cometer el robo.

Los vecinos planean realizar una marcha por los repetidos robos en la zona.

"Esto es como quedó mi casa. Aproximadamente entre las 9 y las 10:30, entraron, se tiraron sobre mi hijo, lo golpearon un montón, lo ataron con todo lo que pudieron y revolvieron todo. No tengo ni fuerza para describir todo lo que hicieron. Lo que se llevaron que podemos ver hasta ahora son dos computadoras con las que mi hijo trabaja. Yo no estaba y me llamó un vecino para que volviera. Le pido a los vecinos que viven por General Paz entre Paso y Juan B. Justo por las cámaras de seguridad", fue el mensaje de la víctima apenas constató lo sucedido en su hogar.

Además, la mujer aseguró que los ladrones serían conocidos de la zona, ya que previamente habían amenazado a su hijo, que se encontraba durante el hecho en la vivienda, al decirle que sabían que dejaba el auto estacionado afuera y que algún día se lo iban a prender fuego.

Luego de la violenta entradera, vecinos de San Carlos convocaron a que los allegados de la víctima se manifiesten ante las autoridades y se mostraron furiosos por la creciente ola de inseguridad en la zona. "A la Justicia y la DDI les pedimos que investiguen y den castigo a todos les responsables de esta y todas las entraderas de la ciudad. Estamos asqueados, cansados es poco decir", escribió una cuenta de redes sociales que visibiliza los reclamos del barrio.