Verstappen domina en México y Colapinto dejó buenas sensaciones

El neerlandés Max Verstappen volvió a marcar el rumbo en la Fórmula 1 y se adueñó del primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto fue noveno en la primera tanda y 18° en la seguna prueba libre.

En la segunda colocación finalizó Charles Leclerc, quien mantuvo el ritmo competitivo de Ferrari y logró quedarse apenas por detrás del líder, aunque con una diferencia que dejó en evidencia la superioridad del neerlandés. El tercer puesto fue para una de las grandes promesas a seguir del fin de semana: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, sorprendió por su consistencia y demostró estar a la altura de los grandes nombres del campeonato.

La atención argentina se centró en Franco Colapinto, que continúa adaptándose con firmeza a la máxima categoría de monoplazas. El piloto de Alpine se quedó con el decimoctavo lugar, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien no logró encontrar el ritmo y finalizó último, en el puesto 20. Para el joven de Pilar, el avance respecto a la primera práctica significó un paso adelante en su proceso de aprendizaje, mostrando mayor confianza y control en las curvas rápidas del trazado mexicano.

