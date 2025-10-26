Increíble carrera en México: Norris arrasó y Colapinto terminó P16

Una entretenida carrera en Ciudad de México que tuvo el amplió dominio de Lando Norris y a Franco Colapinto que terminó en el último lugar de los que completaron la carrera.

El Gran Premio de México fue uno de los más entretenidos de la temporada pese al aplastante dominio de Lando Norris que se quedó con la victoria por más de 40 segundos. Con respecto a Franco Colapinto terminó muy cerca de su compañero de equipo en el puesto 16.

El argentino que largó en el último lugar se vio beneficiado por los abandonos de Liam Lawson, Fernando Alonso, Nico Hulkemberg y Carlos Sainz para finalizar cuatro puestos por delante de donde había largado. Además el nacido en Pilar terminó a menos de Pierre Gasly, debido a que a falta de una vuelta Sainz abandonó y salió un virtual safety car que no le permitió superarlo.

Una carrera que parecía que iba a ser a una parada se volvió muy cambiante debido a que más de un piloto de punta optó por hacer una segunda detención, entre ellos: Lewis Hamilton, Oliver Bearman, George Russell y Oscar Piastri.

Estas detenciones le permitieron a Max Verstappen hacer un stint fenomenal para llegar con más de 35 vueltas hasta el final y quedar en el podio muy cerca de Leclerc pero lejos de Lando Norris que terminó siendo el campeón.

El podio terminó con Norris como ganador que gracias a este triunfo le arrebató el primer lugar del campeonato a Oscar Piastri. En el segundo lugar Leclerc que se vio beneficiado por el virtual safety car sobre el final ya que Verstappen estuvo a punto de superlarlo y terminó en el tercer lugar. Por su parte Piastri no pudo superar a Bearman y terminó en el quinto lugar.

Mundial de Pilotos:

Lando Norris 357 pts Oscar Piastri 356 pts Max Verstappen 321 pts

La fecha 21 del campeonato mundial se disputará en el circuito de Interlagos, Brasil, del 7 al 9 de noviembre con el agregado especial de que tendrá una de las últimas carreras sprint de la temporada.