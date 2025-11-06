Franco Colapinto será local en San Pablo: el cronograma de GP de Brasil
El viernes comienza la acción oficial con la primera prueba libre y la clasificación del Sprint del sábado. Muchos argentinos acompañarán al piloto de nuestro país.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.
Hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina va a tener un gran acompañamiento.
Cronograma completo
Viernes
Práctica libre: 11.30.
Clasificación Sprint: 15.30.
Sábado
Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo
Carrera: 14.00.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil
El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Temas
Lo más
leído