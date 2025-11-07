Video: impactante incendio de un vehículo en plena avenida

El hecho ocurrió en la Avenida de Los Trabajadores.

Un auto se incendió por completo este viernes por la mañana en plena Avenida De los Trabajadores, a la altura de Vernet, y provocó momentos de gran tensión entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Según testigos, el vehículo comenzó a largar humo mientras se desplazaba por la avenida y, en cuestión de segundos, las llamas se apoderaron del motor del Chevrolet Classic.

Si bien aún no asistieron al lugar autoridades o personal policial, los vecinos aseguran que el conductor logró detenerse y descender antes de que el fuego se extendiera, por lo que en principio no se registrarían heridos.

El incidente genera un importante embotellamiento en hora pico (de gente yendo a la escuela y al trabajo) en uno de los accesos más transitados del sur de Mar del Plata, y muchos conductores registraron la escena con sus teléfonos celulares.

Las causas del incendio aún son materia de investigación, aunque no se descarta un corto circuito o desperfecto mecánico.