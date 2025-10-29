"Fue un caos, se quemó casi todo": cómo se vivió el incendio del local de Güemes

Lo que quedó en el local de Güemes y Alberti. Foto 0223.

Con el lamento por lo sucedido, pero la positividad de rescatar lo mejor en el balance tras el incendio, las trabajadoras del local de indumentaria que se prendió fuego en la calle Güemes contaron lo que pasó ante el micrófono de 0223.

"Fue un caos ayer. Hoy vinimos a hacer el reconocimiento de la pérdida porque se incendió el depósito. Quedó poco pero, por suerte, no hubo que lamentar nada", dijo Araceli, refiriéndose a lo dramático de la situación: un cliente estaba en el local en el momento que descubrieron el humo provocado por las llamas.

"Una compañera lo vio y bajó del depósito. Justo estaba el cliente en ese momento y lo apagó él", le contó a este medio sobre los minutos que desataron la preocupación de toda la zona. Eran las siete y media de la tarde, había más personas siendo atendidas pero la mayoría salió del lugar por el susto que produjo el siniestro.

El frente del local tras el incendio. Foto 0223.

Luego del incendio, nadie sabía con certeza qué lo había ocasionado pero, luego del peritaje, la empleada confirmó que se desató por un cortocircuito eléctrico.

En el comercio se venden indumentaria, carpas y otros productos que expandieron rápidamente el fuego. No obstante, gran parte del stock sufrió daños leves. "Algunas prendas tienen olor, cenizas o apenas rasguños. Vamos a liquidar lo que quedó en buen estado", comunicó Araceli.

Así quedó el depósito del local.

"Fue un susto tremendo", concluyó todavía impactada por lo que vivieron en la jornada del martes. Personal policial llegó al lugar e intentó sofocar el foco ígneo con matafuegos. Luego arribaron dos dotaciones de Bomberos que terminaron con las tareas de extinción.