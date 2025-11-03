Chocó contra una columna de hormigón, el auto se incendió y murió calcinado

Un hombre murió calcinado luego de chocar contra una columna de hormigón y quedar atrapado en su vehículo en la madrugada de ayer, sobre la Ruta 5, a la altura de Los Cedros, en la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió cerca de las 3.15 de la mañana y tuvo un desenlace fatal debido a la violencia del impacto, que provocó el incendio inmediato del vehículo, una Peugeot Partner.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se propagó rápidamente y no le dio tiempo a la víctima tiempo para escapar. Cuando los Bomberos Voluntarios y los equipos de emergencia arribaron al lugar, el auto estaba completamente envuelto en llamas. Pese a los esfuerzos por controlar el incendio, el conductor, que para colmo viajaba solo, ya había fallecido cuando lograron acceder al interior del vehículo.

La zona fue rápidamente acordonada por efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Policía Judicial, que trabajaron durante varias horas en la escena. La Fiscalía de turno ordenó las pericias correspondientes e intenta determinar tanto la identidad del hombre como las causas exactas del siniestro.

De acuerdo con los primeros indicios, el conductor habría perdido el control del rodado antes de impactar de lleno contra la columna. Sin embargo, los peritos analizan si hubo algún factor adicional, como un desperfecto mecánico, exceso de velocidad o la presencia de otro vehículo involucrado, que pudiera haber contribuido al siniestro.

Por estas horas, las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan ninguna hipótesis. El caso quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Córdoba, mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y forenses que permitirán establecer con mayor precisión cómo ocurrió el choque que terminó en tragedia.