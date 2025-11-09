De la mano de Zeballos: Boca se quedó con el Superclásico y clasificó a la Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda le ganó al "Millonario" en La Bombonera y aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores.

El Boca Juniors de Claudio Úbeda venció 2-0 como local en La Bombonera a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

En un partido trabado como era de esperar, el "Xeneize" fue más desde el primer minuto. Paredes y Zeballos fueron los dos jugadores más claros que tuvo el conjunto local pese a que no tuvo situaciones de gol en la primera parte. El primer tanto llegó en la última jugada de la primera parte, tras un pelotazo largo, Giménez se la bajó de cabeza al "Chango" que enfrentó a Lautaro Rivero, el delantero de Boca remató, Armani dejó el rebote y Zeballos puso el 1-0.

Al regresar del vestuario el elenco azul y oro volvió a pegar a los dos minutos con una gran jugada del "Chango" por el sector izquierdo, tiró el centro atrás y Merentiel llegó para empujarla y poner el 2-0 en el marcador.

Luego de este segundo tanto, Boca jugó con mucha tranquilidad, le trasladó el nerviosismo a su rival que pese a los cambios nunca consiguió algo claro para dañar al equipo de Úbeda.

En los minutos finales el encuentro tuvo algunas polémicas como un posible penal a Giménez pero que a instancias del VAR lo terminó anulando el árbitro. Luego también muchas infracciones puras de frustración por parte de River.

Con este resultado Boca llega a los 26 puntos en el Torneo Clausura y a los 59 en la tabla anual para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por parte de River, se mantiene con 52 puntos en la anual y tendrá que ganar sí o sí y esperar los resultados de Riestra y Argentinos para conseguir el cupo al repechaje o sino ganar el Clausura.