Ya están las fechas: ¿cuándo comienzan y terminan las clases en 2026?

La provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar del 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La definición, a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, establece las fechas clave del próximo ciclo lectivo y confirma un esquema que asegura 190 días de clases, con el objetivo de brindar previsibilidad a las comunidades educativas.

De acuerdo a lo aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, las clases comenzarán el 2 de marzo para la mayoría de los niveles.

Respecto al receso invernal, las vacaciones de temporada baja se extenderá del 20 al 31 de julio, mientras que el cierre del ciclo lectivo quedó fijado para el 22 de diciembre.

Los chicos bonaerenses tienen una proyección de 190 días de clases en 2026.

Educación primaria, secundaria, artística y profesional

Para la Educación Primaria, el cronograma incluye el desarrollo regular de los espacios curriculares, como Educación Física y Educación Artística, así como la labor de los Equipos de Orientación Escolar, respetando las mismas fechas de inicio, receso y cierre del ciclo.

La Educación Secundaria y sus distintas modalidades —técnica, agraria y artística—, junto con los EOE, compartirán el mismo esquema anual. Lo propio ocurrirá con la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral, y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Finalmente, la Educación Artística, los Centros de Educación Física y las áreas de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social también se ajustarán a este cronograma, que busca garantizar el desarrollo pleno de las propuestas educativas en todo el sistema bonaerense.

En el caso de la Educación de Formación Profesional, el inicio de actividades será el 9 de marzo, con el mismo período de vacaciones de invierno y una finalización prevista para el 18 de diciembre. Por su parte, la Educación Superior —que comprende la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— comenzará el 16 de marzo y concluirá el 27 de noviembre, manteniendo también el receso del 20 al 31 de julio.

Cinco jornadas institucionales regionalizadas en 2026

El calendario contempla además cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del año: dos se desarrollarán en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra quedará a definir por los equipos distritales e institucionales. Estos espacios estarán destinados al trabajo colectivo y a la formación situada de los equipos docentes.