Iba en un auto con el logo de una empresa: el rodado era buscado por la justicia

El auto incautado por la policía en Mar de las Pampas.

Durante la noche de este 24 de diciembre, efectivos policiales junto a personal de la comisaría 3ª de Mar de las Pampas llevaron adelante un operativo de control vehicular preventivo en distintos puntos de la localidad, como parte del despliegue del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de avenida del Plata y Juanita Soria, donde los uniformados interceptaron un automóvil para su identificación.

Al verificar los datos del rodado a través del sistema 911, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo requerido por la justicia.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso el secuestro del automóvil y la continuidad de las actuaciones administrativas y legales correspondientes.

En tanto, el conductor del vehículo fue identificado en el lugar y, tras cumplirse los recaudos de rigor, recuperó su libertad.