Desayuno de Navidad tras las rejas: robó un drugstore hace dos semanas y lo detuvieron tras un allanamiento

La policía con el detenido durante el allanamiento realizado en un inmueble de calle Carasa al 6.900.

Un joven de 20 años fue detenido este 25 de diciembre en Mar del Plata, acusado de haber protagonizado un robo a mano armada en un drugstore del centro de la ciudad. El hecho había ocurrido hace poco más de dos semanas en un comercio ubicado sobre avenida Peralta Ramos al 1800, que funciona las 24 horas.

Según la reconstrucción del caso a la que tuvo acceso 0223, alrededor de las 22 horas de ese 9 de diciembre, el delincuente ingresó al local simulando ser un cliente. Luego de unos instantes, extrajo un arma de fuego tipo pistola y amenazó al empleado que se encontraba atendiendo el comercio. Bajo intimidación, logró sustraer una suma cercana a los 100 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

A partir de la denuncia, tomó intervención personal de la comisaría 3ª y se dio inicio a una investigación que quedó en manos del gabinete de robos agravados a comercios de la DDI Mar del Plata.

Tras distintas tareas de inteligencia, análisis de información y recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho.

Efectivos de la DDI en el allanamiento realizado este jueves 25 de diciembre.

Con esos elementos, la justicia otorgó una orden de allanamiento y detención, que se concretó en la mañana de este miércoles 25 de diciembre, a partir de las 9.30, en una vivienda ubicada en calle Carasa al 6900.

El operativo arrojó resultado positivo y permitió la detención del imputado, identificado como H.G.N.

El joven de 20 años detenido por el robo al drugstore.

El procedimiento se realizó bajo la intervención de la UFI N°14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el joven fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.