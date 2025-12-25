Brindis complicado: le tajearon el cuello con una botella rota

El ataque se dio en el marco de un conflicto personal.

Un joven de 25 años que estaba festejando la Navidad fue atacado por la espalda con una botella rota, sufrió cortes en el cuello y se trasladó por sus propios medios desde el barrio Las Heras hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

Fuentes oficiales confirmaron que el herido se desplazó desde la zona de Reforma Universitaria y Güiraldes hasta la guardia del HIGA con una herida cortante en el cuello.

El herido se trasladó por sus propios medios hasta el Higa.

De acuerdo con lo informado, la víctima manifestó que el ataque se produjo por problemas de vieja data, aunque se negó a aportar datos que permitieran identificar al agresor, declarar o instar la acción penal.

Si bien el joven, que registra antecedentes por infracciones ante la Justicia Correccional, no brindó mayores precisiones, se labraron actuaciones por el delito de averiguación de ilícito.

El herido recibió el alta médica antes del mediodía y la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, a cargo de Romina Díaz.