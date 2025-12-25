Cayó un peligroso delincuente con pedido de captura: lo atraparon luego de una persecución nocturna

Un hombre de 33 años que permanecía prófugo de la justicia desde hacía más de un año fue detenido en el marco de un operativo de prevención desplegado en la ciudad de Villa Gesell. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), como parte del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

El detenido fue identificado y se comprobó que contaba con un pedido de captura activo y antecedentes por haberse fugado previamente durante un allanamiento realizado por la DDI, ocasión en la que se había quitado una pulsera electrónica de control.

Según se informó, el hombre fue detectado cuando circulaba en una motocicleta sin luces, lo que motivó la intervención policial. Al advertir la presencia de los móviles, intentó escapar, dando inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras.

El hombre de 33 años era buscado desde el 2024.

Al verse cercado, el sujeto abandonó la motocicleta y continuó la huida a pie, trepando y desplazándose por los techos de viviendas de la zona. Finalmente, fue alcanzado y reducido en inmediaciones de Paseo 105 y Circunvalación.

Una vez confirmada su identidad y la vigencia de la orden de detención, el sujeto fue trasladado directamente a la unidad penal de Dolores, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que la detención se inscribe en el trabajo preventivo que se intensifica durante la temporada, con controles y patrullajes destinados a reforzar la seguridad y dar respuesta a situaciones vinculadas a personas con pedidos de captura vigentes.