Gallardo no lo puede creer: la figura de River que se perdería el Superclásico por lesión

Durante el entrenamiento de este jueves, una de las figuras del "Millonario" padeció problemas físicos y se realizó estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

El River de Marcelo Gallardo no para de recibir malas noticias en las últimas semanas. Actualmente el "Millonario" aún no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que se ubica en el tercer puesto de la tabla anual e iría al repechaje; quedó eliminado en la Libertadores y la Copa Argentina; y ahora se lesionó una de las principales figuras del plantel.

Durante el entrenamiento del jueves, Gonzalo Montiel sufrió una molestia en la rodilla derecha y su participación en el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata estaría casi descartada mientras que también dentro de diez días se disputará el Superclásico en el qeu también sería duda.

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Según confirmó Juan Balbi, Montiel tendría un esguince en su rodilla izquierda por lo que se perderá el partido con Gimnasia y hará todo lo posible para llegar con Boca.

El ‘Muñeco’ pperderá una de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al Xeneize.

En aquel sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador. En el Clausura, solamente disputó seis encuentros y, contando todo el 2025, 20 partidos en total.