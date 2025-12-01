“Galgueros” cazaron sin permiso tres liebres y un zorro que es especie protegida

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires notificó a dos personas que fueron aprehendidas cuando realizaban tareas de caza sin permiso en un campo de Vivoratá de la formación de una contravención por la que deberán presentarse esta semana para realizar el descargo correspondiente.

Los sujetos, uno de ellos radicado en Mar del Plata, fueron aprehendidos el 5 de mayo de 2023 por personal del Comando de Prevención Rural de Mar Chiquita en el camino El Espinillo cuando con dos perros galgo transportaban tres liebres europeas y un zorro sin vida: ninguno pudo justificar su presencia en el lugar, los ejemplares que llevaba y no tenían permiso alguno.

Los atraparon en un campo de Vivoratá.

La autoridad interviniente entregó los perros en carácter de depositario legal a uno de los sujetos e incineró las liebres y el zorro. “Es dable destacar que el zorro resulta ser especie protegida, por lo que se encuentra prohibida su caza, tenencia y comercialización, conforme lo establece el artículo 287 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto-2018- 279-GDEBA-GPBA”, se informó en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Si bien a la fecha del hecho estaba habilitada la caza deportiva de liebre europea hasta diez ejemplares, en el acta de constatación no figuró que los infractores contaran con la correspondiente licencia de caza.

A partir de la publicación los dos hombres tienen cinco días hábiles para presentar descargo y ofrecer prueba bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención.