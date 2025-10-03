Realizan un allanamiento en zona rural por carreras de galgos y caza ilegal

Las fuerzas de seguridad al intervenir en el partido de Chascomús.

El comando de patrulla rural de la policía bonaerense en el partido de Chascomús llevó adelante un allanamiento que finalizó con la aprehensión de un hombre de 38 años, en el marco de una investigación por infracción a la ley 27.330, que prohíbe las carreras de perros, y a la ley 22.421 de caza ilegal.

De acuerdo con lo informado, durante el procedimiento, autorizado por la orden judicial correspondiente, se secuestraron un teléfono celular y anotaciones vinculadas a la causa.

El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y puesto a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la UFI 9 del departamento judicial Dolores, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

El aprehendido por la policía rural de Chascomús.

La investigación se inició luego de que productores rurales integrantes de la mesa de seguridad aportaran información sobre reiteradas actividades sospechosas en caminos de la zona, donde se observaban los mismos vehículos en diferentes oportunidades.

A partir de estos datos, sumados a las imágenes captadas por cámaras de monitoreo rural, la fiscalía resolvió avanzar con allanamientos que permitieron identificar a cazadores provenientes del conurbano.

Según remarcaron desde el área de seguridad ciudadana, no es frecuente que se obtenga la información y los datos necesarios que permitan avanzar con tanta profundidad en casos de “galgueros”, lo que representa un antecedente importante para la prevención de delitos en el ámbito rural.