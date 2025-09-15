Infraccionan a cinco personas por ejercer la caza de manera ilegal

La liebre confiscada por la policía en la aprehensión de los cazadores furtivos.

Efectivos de la policía rural con operaciones en el partido de Rauch procedieron a la aprehensión de cinco personas que habían ingresado sin permiso a un establecimiento rural del distrito para cazar.

Las fuerzas de seguridad intervinieron luego de la denuncia realizada por un vecino que advirtió del acceso ilegal de un grupo de hombres a un campo ubicado en una zona lindera al canal 12.

En el lugar los cazadores furtivos se movilizaban a bordo de un vehículo marca Renault modelo Sandero junto al cual llevaban enganchado un tráiler adicional de carga.

El vehículo y el tráiler de carga con el que se movilizaban los cazadores furtivos.

Cuando la policía los demoró, tenían en su poder una sola liebre. En sus tareas de caza, los hombres estaban acompañados por un total de 11 perros de la raza galgo.

Los hombres oriundos de Escobar demorados en Rauch.

De acuerdo a lo detallado a este medio por los efectivos, todos los hombres tenían residencia en el partido bonaerense de Escobar y no registraban antecedentes penales.

En consecuencia, luego de notificarlos de la infracción por la contravención a la ley 10.081 del código rural, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario se dispuso su libertad.