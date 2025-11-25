Kicillof inauguró un nuevo jardín de infantes en Necochea y una comisaría en Quequén

Kicillof al inaugurar el nuevo establecimiento de la policía bonaerense en Quequén.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración formal del jardín de infantes Nº 919 en el municipio de Necochea, donde además puso en funcionamiento las instalaciones de la comisaría 2ª de Quequén. En su visita al sudeste bonaerense, el mandatario tenía en agenda participar de un congreso de hábitat con desarrollo en Mar del Plata que finalmente quedó suspendido por la tragedia acontecida en ruta 2 que afectó a decenas de participantes del encuentro.

En Necochea, Kicillof estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni -quien en las últimas horas anunció su salida del cargo por motivos personales-, y por el intendente local, Arturo Rojas.

Kicillof, junto a Rojas y Sileoni, en el nuevo jardín de infantes de Necochea.

Las prestaciones del nuevo jardín de infantes en Necochea

Al momento de hablar durante la inauguración del nuevo jardín junto a la directora de la institución educativa, Eva Peralta; el titular del Ejecutivo bonaerense valoró el trabajo realizado por su gestión en materia de obra pública: “Vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad, pilares fundamentales de un gobierno provincial que piensa en la gente”, declaró el mandatario.

Después de eso Kicillof reparó: “Nunca prometimos construir determinada cantidad de escuelas, pero siempre remarcamos que mejorar la educación pública era una de nuestras prioridades: hoy tengo el orgullo de decir que este es el edificio escolar Nº292 de nuestra gestión”, agregó.

La fachada del jardín de infantes inaugurado por Kicillof en Necochea.

A partir de una inversión de $394 millones, el nuevo jardín cuenta con una matrícula de 35 alumnos y posee tres aulas con sanitarios, cocina, SUM, áreas administrativas y patio.

Al respecto, Sileoni remarcó: “Frente a quienes proponen como único camino la agresión y el individualismo, en la provincia demostramos que hay un modo distinto de pensar el Estado y la sociedad: invertimos en la educación pública porque cada escuela es un espacio de entendimiento, de juego, de aprendizaje y donde se vive la democracia”.

El interior del nuevo jardín de infantes inaugurado en Necochea.

Comisaría 2ª de Quequén

Posteriormente Kicillof puso en funcionamiento la comisaría 2ª de Quequén, producto de una inversión proveniente del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Allí se desplegarán 39 efectivos que brindarán una respuesta más rápida a los vecinos y vecinas de la zona.

“Esta jornada demuestra que la provincia de Buenos Aires no le soltó la mano a Necochea ni a ningún municipio, y sigue enviando recursos pensando en la gente, sin discriminar por su color político: las obras concretas que estuvimos inaugurando son un contraste claro entre un Estado provincial que gobierna y uno nacional que abandona”, subrayó Rojas.

Quequén cuenta con una nueva comisaría de la policía bonaerense donde trabajarán 39 efectivos.

Recorrida por la obra del centro integral municipal

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recorrieron el Centro Integral Municipal (CIM), un espacio dedicado a fortalecer la integración comunitaria con actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

El proyecto fue finalizado con recursos municipales, tras haber sido paralizado por el gobierno nacional en diciembre de 2023.

El centro integral que el municipio de Necochea terminó tras el abandono de la obra por parte del gobierno de Milei.

Asimismo, las autoridades firmaron convenios para fortalecer dos sedes del programa Envión, para 200 nuevas becas de Unidades de Desarrollo Infantil y para la puesta en valor del Sistema de Protección local.

En tanto, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.