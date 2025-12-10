La Patrulla Municipal sumó nuevos agentes tras un extenso proceso de selección

El gobierno municipal informó que este martes finalmente se incorporaron 10 nuevos agentes a la Patrulla Municipal, en el marco del proceso de convocatoria que se había lanzado en marzo y que atravesó distintas etapas de selección.

La Municipalidad detalló que el proceso incluyó la preselección de aspirantes que atravesaron diversas instancias de entrevistas y evaluaciones, para finalmente incorporar en esta instancia a los primeros seleccionados.

Según precisaron fuentes municipales a 0223, en este refuerzo se incorporaron 10 agentes y de cara al futuro se prevén nuevos ingresos a medida que desde la Secretaría de Seguridad se vayan requiriendo mayores recursos.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, remarcó que “con la incorporación de estos nuevos agentes, el Municipio busca reforzar la presencia operativa, mejorar los tiempos de respuesta y continuar profundizando el trabajo conjunto con distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad”.

“El proceso de selección se llevó adelante con un fuerte compromiso y consideración hacia todas las personas que participaron, valorando el esfuerzo de quienes no llegaron a la instancia final”, agregó el funcionario.

Asimismo, señaló que, tras un trabajo coordinado con distintas áreas municipales, se definió concretar esta primera incorporación de manera progresiva, en función del contexto general y de las necesidades operativas del CPM.

Goncalvez resaltó que “contar con más personal es clave para consolidar la presencia del estado en el espacio público y continuar fortaleciendo el trabajo de la Patrulla Municipal, un cuerpo que viene ampliando su capacidad de respuesta año a año”.