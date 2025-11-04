Montenegro, otra vez apuntó contra los “trapitos violentos y extorsionadores”: hubo 960 denuncias en octubre

Durante octubre el Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad intervino en 961 denuncias realizadas por vecinos contra cuidacoches.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon detallaron que en lo que va del 2025 ya suma un total de 6734 las denuncias que fueron efectuadas.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacaron acciones en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, violencia verbal, solicitud de un monto fijo de dinero por estacionar y beber en la vía pública. Cabe resaltar que durante octubre se aprehendieron 18 personas y durante el año, 258.

Montenegro: "Es estar del lado del esfuerzo y no del apriete"

En ese marco, el intendente Guillermo Montenegro se refirió al trabajo realizado por la Patrulla Municipal en un posteo de "X". "En lo que va del año intervenimos en 6734 denuncias recibidas contra trapitos violentos y extorsionadores, de los cuales 258 terminaron aprehendidos. Es un compromiso en serio. Es estar del lado del esfuerzo y no del apriete", señaló .

"Es estar del lado del que hace las cosas bien, el que vive dentro de la norma. Es ir en cada oportunidad contra el chorro, el que toma tierras, el que defiende delincuentes", difundió en las redes sociales.

Es importante remarcar que la línea de WhatsApp para denunciar (223 3406177) funciona las 24 horas, tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.