Cómo funcionarán las "bodycam" que buscan incorporarse a los agentes de la Patrulla Municipal

En la búsqueda de seguir ampliando la capacidad operativa de la Patrulla Municipal, la Comuna anunció la adquisición de cámaras personales (denominadas "bodycam") para incorporar a cada agente del Cuerpo.

Se trata de cámaras sensoriales con dispositivos capaces de detectar movimientos y ruidos, que muchas veces son difíciles de notar para los sentidos humanos.

El uso de las bodycam se ha dispersado en distintas partes del mundo y ha ayudado a las fuerzas de seguridad no sólo a mejorar su rendición sino también a grabar su accionar para aumentar la transparencia, ya que pueden tener funcionalidades como grabación en alta definición, visión nocturna, GPS integrado, y transmisión en tiempo real.

"Es una nueva estrategia que tiene que ver con el monitoreo no sólo dependa del humano sino que también la tecnología ayude. Hoy, por ejemplo, el sistema de patentes sirve mucho y se detecta automáticamente; entonces estas cámaras corporales también lograrán identificar algunas cuestiones que a veces son indetectables para el ojo humano", adelantó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez en diálogo con Extra (102.1).

Su adquisición se da en el marco del acuerdo alcanzado con la Provincia de Buenos Aires con el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad destinado a distintos municipios, de los cuales General Pueyrredon recibió una parte.

"Esperamos que antes del verano o durante la temporada misma ya podamos agregar estas herramientas a nuestros agentes para mejorar aún más su accionar", confió el funcionario.

Nuevos agentes a la Patrulla

Si bien este año se había lanzado una convocatoria para incorporar más personal al Cuerpo de Seguridad, aún no se avanzó en su realización. "Hemos impulsado la selección de las personas que quedaron pero hay cuestiones de erogación de dinero que lo traban, ya que es muy caro tener un nuevo agente", explicó Gonçalvez.

Por el momento, no hay novedades sobre esta ampliación de la planta aunque el secretario confía en que esto se pueda destrabar cuanto antes: "Los necesitamos".