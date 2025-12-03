Este año registraron más de 7.600 denuncias contra trapitos en Mar del Plata: cuántos quedaron detenidos

En el marco de las acciones de control del orden público que caracterizan al Municipio, informaron que el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad intervino en 7.618 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos en lo que va del año.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, encontraron acciones en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, violencia verbal, solicitud de un monto fijo de dinero por estacionar y beber alcohol en la vía pública.

Exigir dinero y amenazar con dañar el vehículo fueron los hechos que más se repitieron.

Durante estos operativos, también fueron aprehendidas 266 personas por distintos motivos, como pedidos de captura vigentes.

Al mismo tiempo, indicaron que únicamente en noviembre intervinieron en 884 denuncias realizadas por vecinos contra cuidacoches y ocho personas fueron detenidas.

Se recuerda que la línea de WhatsApp para denunciar es 2233406177, funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos puedan enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.