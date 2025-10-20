Quiso escapar de un control, se subió a la vereda y chocó contra un portón

El motociclista fue atendido por personal del Same: la moto fue secuestrada. Foto: prensa MGP.

Un motociclista que quiso huir de un control de tránsito sufrió un accidente y algunas de las imágenes fueron captadas por las autoridades.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron que el hecho ocurrió el sábado pasado, cuando en medio de un control de Tránsito, el conductor de una moto Honda XR roja y negra, que circulaba sin casco, intentó darse a la fuga tras la señal de alto y chocó contra el portón de un garaje y una camioneta estacionada.

Según describieron desde el gobierno de Guillermo Montenegro, el motociclista perdió la estabilidad del rodado y terminó en el suelo.

De inmediato, se solicitó la presencia de personal policial y de una ambulancia del Same, quienes realizaron las actuaciones y asistencia correspondientes.

Por su parte, la Patrulla Municipal labró una infracción por no acatar indicaciones del inspector, darse a la circular sobre la acera, carecer del comprobante de seguro obligatorio y no utilizar casco de seguridad.

La motocicleta fue secuestrada.