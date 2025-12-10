Una significativa esquina del centro se transformó en un nuevo área de descanso y esparcimiento

Desde la Municipalidad destacan que ahora es un espacio "mucho más confortable, cómodo, de descanso y verde".

En el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos, el Municipio firmó un convenio con una empresa de indumentaria deportiva para la realización de una intervención urbanística en una histórica esquina de Mar del Plata.

Se trata de la intersección de la Peatonal San Martín y San Luis, donde instalarán un nuevo espacio acondicionado que funcionará como área de descanso y esparcimiento, integrándose al corredor peatonal.

La firma presentó un proyecto de mejora para la zona mencionada y tras su aprobación, suscribió un convenio con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), por el cual se compromete a ejecutar la intervención y realizar su mantenimiento durante los dos años de vigencia del acuerdo, con posibilidad de prórroga por un período igual mediante acuerdo entre las partes.

“Este nuevo padrinazgo muestra claramente que cuando se trabaja de manera coordinada entre el sector público y privado, se le puede dar un mejor servicio a nuestros vecinos”, sostuvo el presidente del organismo municipal, Santiago Bonifatti, quien destacó que ya se pudieron concretar 14 de estas iniciativas a la vez que se está trabajando sobre futuros proyectos.

En ese sentido, explicó: "La calidad del espacio público mejora considerablemente a través del incorporación de infraestructura al servicio de los vecinos. Lo que antes era un espacio destinado a estacionamiento y donde estaban los contenedores de residuos, hoy es uno, que le devuelve a esa zona una oferta para todos los marplatenses y para quienes nos visitan”.

Detalle de los trabajos

Las tareas incluyeron la instalación de un cerramiento con rejas en los sectores de esquina, la incorporación de espacios de estar con bancos y una propuesta de paisajismo. Además, acondicionaron un área para estacionamiento de motos y bicicletas sobre San Luis, con una extensión de 20 metros, lo que triplica la capacidad previa.

También se llevaron adelante trabajos de mantenimiento, como el recambio de baldosas, corte de raíces y la reparación del solado de piedra, favoreciendo la circulación y seguridad de los peatones.

el sector se utilizaba para el estacionamiento de motos y la disposición de contenedores

Antes de esta intervención,de residuos, lo que afectaba tanto la visibilidad como el acceso al local de indumentaria deportiva.

Por su parte, el Emsur, a través de sus áreas técnicas, coordinó la localización de la intervención y supervisó las tareas de plantación de especies y mantenimiento general del espacio.

Mediante este programa, ya han concretado 14 de estas iniciativas que contribuyen a embellecer el paisaje urbano, aportan valor estético y generan entornos más seguros y agradables para todos los marplatenses.