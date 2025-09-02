Sumarán en Balcarce un nuevo atractivo al geoparque “Pun Antü”

Avanza en Balcarce la construcción de una laguna artificial de 400 metros cuadrados dentro del geoparque “Pun Antü”, un espacio que no para de crecer y sorprender a quienes lo visitan. Según detallaron las autoridades municipales, ya se realizó la excavación necesaria para almacenar y permitir el movimiento del agua.

La forma de la laguna responde a un diseño específico que no solo embellece el entorno, sino que además está pensado para integrarse armónicamente al paisaje del parque.

Para asegurar la contención hídrica, se aplicó una cobertura de silo-bolsa y material impermeabilizante con el grosor adecuado. Sobre esta base, se colocaron piedras redondeadas provenientes de río, evitando así daños en la estructura.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, al visitar las obras en el geoparque.

Laguna artificial en el geoparque “Pun Antü”

Uno de los elementos más llamativos en esta etapa es el puente peatonal, construido con durmientes, que conecta con una isla central.

Este punto elevado permitirá a los visitantes tener una vista privilegiada del entorno, además de acercarse a una futura atracción: figuras de dinosaurios que se ubicarán sobre un montículo en el centro de la laguna.

La obra continúa con trabajos de embellecimiento, que incluirán parquización, senderos y nuevas propuestas recreativas. Este espacio se integrará al recorrido completo del geoparque, ofreciendo una experiencia natural, educativa y visualmente única.