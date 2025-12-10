La autopsia reveló qué sucedió con el automovilista que se subió a una plaza y embistió a dos mujeres

Mientras se aguarda por la recuperación de la mujer que sobrevivió a la embestida de una camioneta cuando tomaba mate en una plaza de Miramar, el fiscal de la causa recibió el informe preliminar de la autopsia, clave para dilucidar qué sucedió con el conductor que avanzó a toda velocidad y mató a la otra mujer.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el informe preliminar de la autopsia arrojó que Elba Cepeda sufrió una laceración de vasos y órganos nobles, lesiones compatibles con el impacto de la Volkswagen Saveiro que se subió a la plaza Garibaldi, ubicada en calle 37 y avenida 12.

Por su parte, el conductor, quien fue identificado como Rubén Asían, de 89 años, padeció un shock hipovolémico producto de un infarto. "En teoría debe haber sido previo al choque", afirmaron fuentes consultadas.

Este dato confirma que el automovilista se descompensó cuando manejaba y se presume que fue lo que le hizo perder el control del rodado, circular a una velocidad cercana a 100 kilómetros por hora, chocar contra un paredón de piedras en el que dos mujeres tomaban mate, matar a una de ellas y herir a la otra.

A la espera de la recuperación de la mujer que sobrevivió al impacto y permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), la causa penal quedó sin efecto al morir el único imputado. No obstante, en las próximas horas se esperan los resultados de las pericias accidentológicas y toxicológicas que podrían esclarecer los instantes previos al fatal desenlace que enlutó a Miramar el lunes por la tarde.