Cortó la mala racha: el Peñarol de Leo Costa volvió al triunfo en el Polideportivo Islas Malvinas

El equipo de Leo Costa cortó la racha negativa de tres derrotas consecutivas y volvió a festejar en este arranque del torneo.

Peñarol rompió la mala racha de tres derrotas consecutivas (Oberá el último partido de local y los dos de la gira ante Gimnasia de Comodoro y Obras) y venció 82-76 a Olímpico de La Banda en el Polideportivo Islas Malvinas para sumar su octavo triunfo en la temporada.

El equipo de Leo Costa contó con un Guerra inspirado que fue la gran figura de la noche con 23 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. A su lado, Gastón Córdoba (15) y Xavier Carreras (13) aportaron la energía necesaria para sostener al equipo en los momentos más calientes del partido desde el perimetro con algunos triples.

El arranque mostró a Peñarol intenso, firme en defensa y decidido a correr la cancha, aunque la efectividad no acompañó del todo. Olímpico, más enfocado en la pintura, buscó lastimar cerca del aro y mantuvo el duelo parejo. Con buen ingreso del banco, el local cerró el primer cuarto 24-18, imponiendo condiciones pese a algunos baches ofensivos.

En el segundo capítulo cambió el panorama. Olímpico metió un parcial 15-4 en apenas cuatro minutos, aprovechando la baja efectividad perimetral de Peñarol (2/14) y pasando al frente con claridad. Entre discusiones, fallos protestados y un clima caliente, los bandeños marcaron el ritmo hasta que seis puntos consecutivos de Guerra acercaron a los marplatenses. Aun así, la visita se fue al entretiempo arriba 44-41.

El tercer cuarto fue trabado, de bajo goleo y lleno de situaciones inesperadas. Olímpico perdió primero a Ascanio por una técnica que lo dejó con cinco faltas y luego a Vieta, que se lesionó el tobillo. Aun así, se mantuvo la paridad absoluta y con un marcador 58-57 para la visita de cara al último capítulo.

En el cierre, cada posesión valía oro. Peñarol encontró en Guerra y Carreras a sus pilares, mientras que Mc Kinney cargó con el ataque de Olímpico. Las 19 pérdidas del equipo de Villagrán pesaron muchísimo y, sin gol en los minutos decisivos, la visita cedió terreno. Peñarol llegó a sacar 10 de ventaja, Olímpico respondió y lo achicó a 4, pero la jerarquía de Guerra terminó sellando la octava victoria de la temporada para los marplatenses.

Con esta victoria el “Milrayitas” escaló al sexto lugar con un récord de 8-6. Volverá a jugar este próximo sábado a las 11.30, cuando reciba en el Poli a Atenas de Córdoba, en un duelo clave para cerrar el 2025 de la mejor manera.

Síntesis: Guerra 23, Córdoba 15, Carreras 13, Thorton 8, Vázquez 7, Hoover 7, Basualdo 6, Tolosa 1, Pérez Tapia 1, Acuña 1.