Detenido por balear a un hombre en el estómago dijo que disparó al piso

El hombre de 69 años que el lunes por la tarde baleó a otro en el estómago tras una discusión declaró en Tribunales que efectuó un disparo al piso luego de que la víctima, un conocido de la familia, insultara y molestara a su esposa.

Junto a miembros de la defensa oficial el sujeto le dijo a la fiscal Constanza Mandagarán que la víctima de 27 años lo venía molestando en las últimas semanas y que iba hasta su domicilio para pedirle plata.

De acuerdo a su versión, ese lunes insultó y molestó a su esposa por lo que él sacó un arma que tenía y efectuó un disparo al piso. Al término de la declaración la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 pidió la conversión de la aprehensión en detención y la medida fue avalada por el Juez de Garantías Juan Tapia.

El detenido brindó su versión de los hechos. Foto archivo: 0223.

El hecho quedó al descubierto tras un llamado al 911 que permitió a efectivos de la comisaría duodécima llegar al cruce de Colón y Sandino dónde la víctima denunció que había discutido con un sujeto que extrajo un arma de una camionera Ford Eco Sport y le disparó en el estómago.

Luego de recabar testimonios e interiorizarse de lo acaecido, los oficiales en calle Bayley y Moreno un rodado con las mismas características y lo interceptaron: allí redujeron al agresor y lo trasladaron a la dependencia.

El herido sigue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), mientras que el agresor, tras el trámite en Tribunales, permanece alojado a la Unidad Penal N°44 de Batán.