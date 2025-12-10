¿Quién es Agustín Neme?: perfil del intendente interino que reemplaza a Montenegro

Agustín Patricio Neme es desde este miércoles 10 de diciembre el intendente interino de General Pueyrredon, en reemplazo de Guillermo Montenegro, quien pidió licencia para asumir como senador provincial. De un importante rol en el Concejo Deliberante en los últimos seis años pero con bajo perfil para el marplatense promedio, Neme tendrá a su cargo la conducción del distrito en medio de una reconfiguración del gobierno municipal.

Nacido el 6 de abril de 1985 en Mar del Plata, padre de Camila y Juana, y consultor político, a sus 40 años a Neme le llega el mayor desafío de su carrera política -corta pero intensa-, en la que ocupó distintos cargos en los gobiernos provinciales de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, y también en el gobierno local de Carlos Arroyo.

Al igual que ocurrió con Daniel Katz en 2002, Neme llega al sillón principal del Palacio Municipal sin haber pasado directamente por las urnas. O sí, en rigor: la ley vigente establece que el primero en la línea sucesoria del intendente es el primer candidato a concejal de la lista por la que fue electo el jefe comunal. Ese lugar lo ocupó Neme en las elecciones de 2023.

Su trayectoria en la política comienza en las elecciones de 2013 como parte del equipo de campaña de Emiliano Giri, su padrino político y entonces candidato a concejal por Unidos por la Libertad y el Trabajo, armado que respondía al empresario Francisco de Narváez. El 6,57% obtenido entonces dejó a Giri a las puertas de una banca y marcó el inicio de una relación que se mantiene hasta hoy.

El primer cargo público de Neme llegó en 2014, durante el gobierno bonaerense de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, cuando fue designado coadministrador provincial en la Administración de Punta Mogotes, acompañando la gestión de Matías Casales. Continuó allí hasta diciembre de 2015, cuando ya trabajaba en los equipos de comunicación de Carlos Arroyo.

Neme fue parte activa de la campaña de Arroyo, integrando la jefatura conducida por Giri. En 2015, el líder de Agrupación Atlántica ganó primero la interna frente a Vilma Baragiola y luego obtuvo un triunfo holgado en las elecciones generales ante Gustavo Pulti.

Tras un breve paso por Comunicación en el gobierno de Arroyo, en enero de 2017 fue nombrado por la gobernadora María Eugenia Vidal como titular de la delegación de IOMA en Mar del Plata, a cargo de la obra social de los estatales bonaerenses. Renunció en marzo de 2018 “por motivos personales”, en medio de reclamos de prestadores.

Dos meses después, en mayo de 2018, asumió como subsecretario de Comunicación del municipio, cargo al que renunció en junio de 2019. La decisión se dio luego de confirmarse su candidatura a quinto concejal por Juntos, mientras Agrupación Atlántica rompía su alianza con el Pro y la UCR.

Con el 40,23% de los votos, Guillermo Montenegro fue electo intendente y logró ingresar cinco concejales, entre ellos Neme. Tras internas dentro del oficialismo, en 2021 quedó al mando del bloque Vamos Juntos, cargo que ocupó hasta este martes. En el medio, fue reelecto junto a Montenegro en 2023, con el 41,2% de los votos. En línea con su rol en el Concejo, en 2024 fue nombrado asesor ad honorem en el Emvial.

Una vida marcada por el exilio económico

Hijo de José (“Cacho”) y Laura, Agustín es el mayor de cuatro hermanos. La mueblería fundada por su abuelo se convirtió en sustento de varias generaciones, continuada por su padre y actualmente a cargo de sus hermanos.

Como tantas familias golpeadas por las políticas económicas de los ’90, los Neme atravesaron un exilio económico a comienzos de los 2000. De los amigos del barrio y del colegio, y de su pasión por el básquet como juvenil de Quilmes, pasó a la fría Madrid, donde terminó el secundario mientras afrontaba el desarraigo. Pese a vivir en España, cumplió el sueño del viaje de egresados a Bariloche con sus compañeros. Más adelante hizo el curso de guardavidas y llegó a trabajar en esa actividad, tan ligada a Mar del Plata.

Su vida volvió a cambiar cuando sus padres le regalaron un pasaje de avión a Buenos Aires sin retorno. Mientras esperaba que su familia regresara a Mar del Plata, inició la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Caece. Estudiaba de noche y trabajaba de día hasta recibirse e iniciar su carrera como consultor político, que luego lo llevó a la gestión pública.

La principal espada del Pro en el Concejo

De todos los cargos que ocupó, el de concejal es el que le otorgó mayor trascendencia. Tras un primer bienio de bajo perfil, en 2021 asumió la conducción del bloque Vamos Juntos, dominado por el Pro y atravesado por una crisis interna que terminó con la salida de varios integrantes.

Desde entonces se consolidó como el principal referente del oficialismo, siendo miembro informante de los proyectos centrales del intendente Guillermo Montenegro. Su conducción tuvo dos etapas: una primera de búsqueda de consensos con la oposición y una segunda -desde 2023- de mayor comodidad y un rol más confrontativo gracias a la mayoría automática.

De los 36 proyectos de ordenanza presentados -individual y colectivamente- y que fueron sancionados se destacan el Programa Municipal de Educación Financiera, hoy implementado en escuelas municipales; la reglamentación de la equinoterapia en el distrito; el programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, que permitió recuperar distintos sectores de la ciudad mediante articulación público-privada; y la creación de la Biblioteca Pública Municipal Digital.

Quedó pendiente un proyecto de 2020 para regular la actividad de los cuidacoches, que coincidía en varios puntos con iniciativas del kirchnerismo y el radicalismo, pero que finalmente no prosperó. Lejos de aquel afán regulacionista, hoy Neme se ubica en la línea prohibicionista que marcó los últimos años de la gestión Montenegro.

Otra página relevante de sus seis años como concejal se escribió el 18 de enero de 2024, cuando fue uno de los dos ediles que no acompañó la ordenanza que declaró Ciudadano Ilustre a Florencio Aldrey Iglesias: se retiró del recinto minutos antes de la votación y estuvo ausente al momento de definirse el expediente.