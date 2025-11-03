20 años de prisión por matar a un joven tras discutir por el robo de una gallina

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 dispuso la pena este lunes por la mañana. Foto: 0223.

El sujeto que en enero de 2023 mató a un joven de 18 años en el barrio El Progreso fue condenado a veinte años de prisión como autor de homicidio agravado por el el uso de arma de fuego.

Brandon Tomas Ledesma seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán, lugar al que fue trasladado luego de su detención tras una persecución.

Los jueces Pablo Viñas, Paula Soulé y Facundo Gómez Urso definieron la pena por unanimidad y la dieron a conocer diez días antes de la fecha programada tras el final del debate la semana anterior.

Jeremías Fredes tenía 18 años y era oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Recibió un balazo en el cuello el 8 de enero de 2023, en el barrio El Progreso, en el marco de una pelea vecinal. La disputa ocurrió cuando cuatro jóvenes arrojaron piedras contra el auto de la mamá y, tras esa situación, se robaron la gallina de unos vecinos.

Los cuatro jóvenes empezaron a correr con la gallina y dos hijos de los vecinos los persiguieron en moto y, en ese contexto, comenzaron a agredirse, entre golpes e insultos. Fredes intervino para intentar calmar la situación, pero Brandon Ledesma entró a su casa para tomar un arma y luego le disparó al chico.

Para la fiscalía no quedaron dudas que la tarde noche de ese domingo en la zona de Juana Manso entre Vértiz y Azopardo el imputado efectuó varios disparos con el claro fin de darle muerte contra Fredes. Al menos un balazo dio en el sector del cuello mientras la víctima se hallaba de espalda al agresor para evitar ser alcanzado por los disparos.

El deceso de Fredes se produjo el 16 de enero debido a un paro cardiorespiratorio por lesión en carótida preventiva derecha provocada por proyectil de arma de fuego, tal como indicó el informe de la autopsia.

Ledesma fue detenido seis meses más tarde cunado circulaba en una moto Honda Tornado con la que intentó evitar la presencia de personal policial en inmediaciones de las calles Caraza y Reforma Universitaria. El joven circuló hasta la calle Goñi al 1900 dónde abandonó el rodado, escapó corriendo y fue reducido tras una persecución.