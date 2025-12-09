Diciembre caliente: cómo vive Mar del Plata las protestas por la reforma laboral

En Capital Federal se dará el punto central de una movilización de los trabajadores del Estado nucleados en ATE, quienes junto a otros gremios, permanecen en alerta y con debates internos para enfrentar la reforma laboral de Javier Milei.

Pero si bien el alerta por la quita de derechos de los trabajadores incluye a una mayor cantidad de gente, podríamos hablar de la gran porción de la clase media argentina, los problemas económicos atraviesan a todas los estratos populares.

ATE marchará contra la reforma laboral. Foto archivo: 0223.

"Se aproximan las fiestas y para millones de compatriotas serán fiestas amargas, con la angustia y la bronca de no contar con lo necesario en las mesas familiares. Vemos en estos últimos meses cómo se despiden y suspenden a miles de trabajadores producto de la nefasta política económica de destrucción de la industria nacional y basada en la especulación financiera", comienza el reclamo mediante el comunicado que envío la Utep Mar del Plata-Batán.

Desde la organización le exigen al Gobierno Nacional la continuidad de los planes sociales y el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Vamos a luchar por la sobrevivencia. Vamos a organizarnos para resistir", cierra el escrito de la Utep local.

Con dos temas diferentes, uno casi histórico que se suele ser motivo de protesta sumándole el pedido de cajas navideñas por parte de los desempleados y trabajadores informales, y la novedad de este año por el inminente proyecto de reforma laboral que se someterá a votación en el Congreso, las calles esperan otro diciembre caliente en la Argentina. ¿Subirá la temperatura o enfriarán los reclamos?