Jurado popular juzga a plomero acusado de matar a un hombre de 94 años durante un robo

En Mar del Plata, un jurado popular comenzó a juzgar a un plomero acusado de matar a un hombre de 94 años durante un robo ocurrido en diciembre de 2022.

Con una rápida selección de los doce integrantes titulares y seis suplentes quedó confirmado el jurado popular que desde hoy y hasta el jueves juzgará a uno de los acusados de ser coautor del crimen de un hombre de 94 años durante un robo en diciembre de 2022.

Tras la conformación del jurado en la sala del entrepiso de Tribunales, el Juez Gustavo Fissore dio paso a los alegatos de apertura. En primer término lo hizo el fiscal Carlos Russo y luego fue el turno de la defensa a cargo de los abogados penalistas Natalia Scagnola y Gastón Giralt.

El debate se realiza hasta el viernes.

El único juzgado por el crimen de Germán Román durante los próximos cuatro días es Nicolás Ledesma ya que Juan De la Canal falleció este año en el complejo penitenciario de Batán donde estaba alojado.

En sintonía con la investigación penal preparatoria que en su momento llevó adelante el fiscal Leandro Arévalo, la causa llegó a juicio con al calificación de homicidio criminis causa que prevee una pena de prisión perpetua.

La defensa planteó que discutirá la prueba principal que pone a Ledesma como coautor y es el hallazgo de una de sus huellas. En tal sentido hablará de la perdurabilidad de la misma porque su defendido había hecho algunos trabajos de plomería en el inmueble de Moreno entre Funes y Olazabal.

Una vez hallado el cuerpo de Román, el trabajo que llevó adelante la DDI con base en las declaraciones testimoniales logradas, las imágenes de algunas cámaras de seguridad y el levantamiento de rastros en la escena del crimen por parte de la Policía Científica, pudoestablecer la identidad de ambos sujetos que se domiciliaban a unas quince cuadras del lugar de los hechos.

De la Canal ue detenido tras un allanamiento en su casa de Balcarce entre Neuquen y Don Bosco. Ledesma, cuyas huellas también aparecieron en la cocina de la vivienda, pero que luego habría aguardado en el exterior del inmueble, fue detenido horas más tarde cuando regresó a su casa en calle Italia al 1200 que había sido allanada más temprano.

La autopsia practicada al jubilado confirmó que presentaba fracturas y cortes, signos de un ataque a golpes y puñaladas. Román sufrió varios traumatismos, incluyendo una fractura en la zona intercostal. “Sin embargo la causa del deceso serían los cortes que presentaba en el cuello hechos con un objeto cortante que le provocó una luxación y una aspiración hemática que le provoca la muerte”, aseguró una fuente judicial consultada por este medio.