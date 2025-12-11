Mar del Plata se ubicó en lo bajo del top ten de mejores ciudades argentinas para vivir: cuáles la superan

El informe analiza la capacidad de los principales centros urbanos para planificar, gestionar recursos y ofrecer condiciones favorables para sus habitantes.

Un nuevo informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló cuáles son las ciudades argentinas con mejor desempeño en desarrollo estratégico y calidad de vida, y Mar del Plata se ubicó en un polémico lugar.

Se trata de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), una medición que analiza la capacidad de los principales centros urbanos para planificar, gestionar recursos y ofrecer condiciones favorables para sus habitantes.

El estudio evaluó a diez grandes conglomerados urbanos del país, tomando como referencia cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

Por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tiene una Constitución propia y es núcleo de una de las áreas metropolitanas más grandes de América Latina, de las restantes nueve siete son capitales de provincias, a excepción de Mar del Plata y Rosario.

De esta forma, los resultados muestran que CABA vuelve a liderar el ranking general, seguida por Mendoza y Córdoba.

Las 10 mejores ciudades del país para vivir

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – 3,65 puntos

Mendoza – 3,34 puntos

Córdoba – 3,25 puntos

San Miguel de Tucumán – 3,17 puntos

Rosario – 3,16 puntos

San Juan – 2,98 puntos

Santa Fe – 2,98 puntos

Salta – 2,85 puntos

Mar del Plata – 2,74 puntos

Resistencia – 2,54 puntos



Según este comunicado, las diez ciudades analizadas mostraron un leve crecimiento promedio de 0,06 puntos con respecto al año pasado y la Ciudad de Buenos Aires volvió a encabezar el ranking, manteniendo los puntajes más altos en todas las dimensiones evaluadas.

Una de las conclusiones más destacadas del informe es el crecimiento de San Miguel de Tucumán, que registró un importante salto en su desarrollo estratégico y mejoró especialmente en la dimensión político-institucional, mediante el seguimiento de un plan estratégico y el avance en temas ambientales y tecnológicos.

Por su lado, Salta también mostró mejoras significativas, mientras que Mar del Plata y Resistencia tuvieron incrementos más leves y San Juan y Santa Fe presentaron una ligera disminución, aunque sin variaciones relevantes.

La dimensión en la que Mar del Plata obtuvo la mayor puntuación fue en tecnología e infraestructura, la cual se compone de las siguientes variables: infraestructura de servicios públicos, tecnologías disponibles de gestión, disponibilidad y acceso tecnológico ciudadano, e innovaciones tecnológicas aplicadas. En este punto, alcanzó el quinto puesto de la tabla.

El IGEC se basa en 31 variables y un total de 159 indicadores que permiten obtener un diagnóstico integral de cada ciudad. Estas variables abarcan desde estabilidad institucional y planificación urbana, hasta competitividad económica, servicios públicos, gestión ambiental y desarrollo tecnológico. El objetivo es aportar una herramienta que ayude a diseñar políticas públicas innovadoras y avanzar en agendas de “ciudades inteligentes”.