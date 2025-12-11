La inflación de noviembre se aceleró y fue la más alta desde la salida del cepo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este jueves por la tarde que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en noviembre fue del 2,5%, lo que da cuenta de una nueva aceleración mensual.

El dato que confirmó el Indec pasadas las 16 da cuenta de una tendencia al alza después del 2,3% que se había registrado en octubre. Así, el Gobierno que dirige Javier Milei no logra retomar la senda bajista. De esta manera, en la comparación interanual los precios subieron un 31,4% y en los primeros once meses del año acumula un alza del 27,9%.

La medición del anteúltimo mes del año es la más alta desde abril, mes en el que arrojó un 2,8% tras la salida del cepo y los cambios en la política cambiaria.

La inflación de noviembre

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron el mismo comportamiento y subieron un 2,5%.