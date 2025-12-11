Trabajadores municipales lograron un acuerdo paritario con numerosos beneficios: aumento salarial garantizado hasta 2027

Consiguieron que les reconozcan el costo de vida correspondiente al cuarto trimestre de 2025, lo que en el gremio resaltaron como "una conquista vital".

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) alcanzó un significativo acuerdo paritario, a partir del que las paritarias del próximo año estarán sujetas a la inflación, y tendrán un "incremento salarial real" por sobre los aumentos sostenidos y una "recuperación sostenida del poder adquisitivo del salario", entre otros beneficios.

Después de la reunión, en los principales puntos se destaca el "reconocimiento total del costo de vida correspondiente al cuarto trimestre del año, lo que en el gremio resaltaron como "una conquista vital que se consideraba perdida, en el marco de la crisis económica del Municipio".

Además, consiguieron que las paritarias del año siguiente estén "ancladas a la inflación, estableciendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para el acuerdo, garantizando que el salario no pierda frente a los aumentos", según el comunicado difundido.

En el mismo sentido, acordaron un "incremento salarial real por sobre la inflación, que se materializará en el segundo y cuarto trimestre de 2026 con la formula IPC más el 50%", y una "recuperación sostenida del poder adquisitivo del salario", es decir que "por dos años consecutivos -2025 y 2026- se logran aumentos de haberes que superan el IPC".

Asimismo, el STM confirmó que las paritarias serán "resueltas por la vía del consenso, evitando potenciales conflictos, medidas de fuerza y descuentos por días de paro", y un "funcionamiento sostenido de la Junta de Ascensos y Promociones, mejorando la carrera laboral de 1000 trabajadores municipales que serán reencasillados el próximo año".

Asimismo, de acuerdo al comunicado, "el Ejecutivo se comprometió a depositar el aguinaldo el 19 de diciembre" y las últimas conquistas fueron una "promoción de cargos ´iniciales´ para incorporar el Fondo Compensador al salario, lo que significará un aumento de sueldo en el orden del 30%", y una "política salarial de equidad que incluye a los jubilados en la recomposición salarial, garantizando aumentos de tipo porcentual y con aportes al IPS".